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Главная » Мир » Политика
14:48 08 Ноября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В Грузии вакцинированным пенсионерам раздадут по $60

Правительство Грузии будет поощрять вакцинированных пенсионеров денежным вознаграждением.

Выплата поступит на счет "сразу же после первой дозы вакцины"

Об этом сообщает «Sputnik. Грузия», со ссылкой на премьер-министра Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Межведомственного координационного совета заявил о том, что каждый пенсионер, который сделает прививку от коронавируса до окончания 2021 года получит одноразовую денежную выплату в размере 200 лари (63 доллара).

По словам Гарибашвили, выплата поступит на счет «сразу же после первой дозы вакцины».

На сегодняшний день в Грузии подтверждено 755 046 случаев заболевания COVID-19. Из них за все время пандемии выздоровели 693 129 человек, а скончались 10 509.

В Грузии вакцинировано 33,3% взрослого населения.

Как ранее сообщали Власти, в Украине во всех регионах, которые вошли в “красную” зону, размер субсидий увеличат на 50%.

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Тэги: Грузия, Выплаты, вакцинация
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