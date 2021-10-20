Госкино выделило 20 млн грн на первый украинский фильм о геях

В Украине снимут первый украинский фильм о ЛГБТ «Мой юный принц».

Постер фильма



Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на Госкино.

Совет по государственной поддержке кинематографа принял решение о предоставлении 20 млн гривен на создание первого украинского ЛГБТ фильма «Мой юный принц».

Сообщается, что сюжет фильма будет рассказывать о 17-летнем подростке, который ведет разгульную жизнь на деньги, вырученные его бабушкой от продажи произведений искусства.

В фильме снимутся украинские актеры: Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит.

Ориентировочная дата выхода фильма – июль 2022 года.

Как ранее сообщали Власти, украинский актёр заявил об ошибке в «черном списке» Минкульта.

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