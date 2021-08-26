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16:19 08 Ноября 2021 Просмотров 111   КомментариевКомментарии

В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами

В Одессе под колесами трамвая погиб 26-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

Погибший Иван Соловьев

Об этом сообщает Telegram-канал »Одесса INFO».

7 ноября в Одессе на Люстдорфской дороге недалеко от улицы Бреуса трамвай совершил наезд на 26-летнего мужчину, который пересекал трамвайные пути в неположенном месте. Водитель применил экстренное торможение и сигналил пешеходу, однако тот не среагировал. В результате происшествия мужчина скончался.

Место происшествия

Водитель трамвая в результате торможения также получил травмы, и был госпитализирован. Для извлечения тела и опознания погибшего спасателям пришлось поднимать вагон трамвая.

Погибшим оказался 26-лентий профессиональный боксер Иван Соловьев. В 2015 году он был финалистом Кубка Украины, а в 2013-м стал чемпионом страны.

Место происшествия на картах Одессы

Сообщается, что брат погибшего погиб два года назад при подобных обстоятельствах – его насмерть сбило авто в Одессе на улице Варненской.

Как ранее сообщали Власти, в бельгийском городе Льеж трагически погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко, которая незадолго до этого победила в отборе на самый престижный в мире оперный конкурс в Париже.

Источник:
Тэги: Одесса, дтп, трамвай, смреть
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