В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами
В Одессе под колесами трамвая погиб 26-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает Telegram-канал »Одесса INFO».
7 ноября в Одессе на Люстдорфской дороге недалеко от улицы Бреуса трамвай совершил наезд на 26-летнего мужчину, который пересекал трамвайные пути в неположенном месте. Водитель применил экстренное торможение и сигналил пешеходу, однако тот не среагировал. В результате происшествия мужчина скончался.
Водитель трамвая в результате торможения также получил травмы, и был госпитализирован. Для извлечения тела и опознания погибшего спасателям пришлось поднимать вагон трамвая.
Погибшим оказался 26-лентий профессиональный боксер Иван Соловьев. В 2015 году он был финалистом Кубка Украины, а в 2013-м стал чемпионом страны.
Сообщается, что брат погибшего погиб два года назад при подобных обстоятельствах – его насмерть сбило авто в Одессе на улице Варненской.
Как ранее сообщали Власти, в бельгийском городе Льеж трагически погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко, которая незадолго до этого победила в отборе на самый престижный в мире оперный конкурс в Париже.