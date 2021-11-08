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01:26 09 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Начальная школа Шотландии просит мужчин и мальчиков носить юбки для «равенства»

Школа хочет, чтобы детям было «комфортно».

школа хочет, чтобы всем было «комфортно»

«Мы хотим, чтобы наша школа была инклюзивной и способствовала равенству», – говорится в электронном письме от Castleview Primary в Эдинбурге, адресованном родителям, сообщает Daily Mail.

К участию к так называемой акции «в юбках»  приглашались мальчики в возрасте от 3 лет. В электронном письме добавлено, что школа хочет, чтобы детям было «комфортно», а леггинсы или другие штаны можно было носить под юбками. Юбки будут предлагаться даже студентам, у которых их нет.

«Мы стремимся распространять идею о том, что в одежде нет пола, и что мы все должны иметь возможность выражать себя по своему усмотрению», – написали учителя в обращении к родителям.

Это объявление последовало за протестами в Испании в прошлом году после того, как, как сообщается, студент-подросток надел юбку в школу в стране, был отправлен к психологу по этому поводу и исключен из школы. 4 ноября прошлого года школьники и учителя мужского пола в округе ходили в школу в юбках в знак поддержки ученика, и эта дата теперь известна как «Носить юбку в школьный день». А в этом году начальная школа Castleview в Эдинбурге призывает сотрудников и учеников принять участие в «разрушении гендерных стереотипов» и«продвижении равенства».

«Мой сын ходит в эту школу и решил, что хочет носить юбку в поддержку. Этих детей нужно хвалить, а не осуждать. Я не могу поверить в мерзкие однозначные комментарии некоторых людей. Эти дети и школа замечательные и охватывают множество тем», – сказал один из родителей в Twitter.  Но есть и другое мнение – многие родители которые призывают,  что в школах «учителя должны учить, а не рассуждать о гендере».

«Школа получила положительные отзывы от родителей, однако ученики не обязаны принимать участие, если они не хотят», – добавили в совете школы.

Ранее Власти писали, что госкино выделило 20 млн грн на первый украинский фильм о геях.

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Тэги: мужчины в юбках, юбка для равенства, шотландская школа
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