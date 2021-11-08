Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

Семья Марибель Сотело из Лимы (Перу) завела симпатичного «щенка». Домашний питомец поначалу весело играл с другими собаками по соседству…

Андская лиса.



Но потом он стал преследовать местных кур и уток, что вызвало гнев в округе, пишет Reuters.

Как рассказала Марибель Сотело, ее сын-подросток купил животное за сумму, эквивалентную 13 долларам США, около шести месяцев назад. Они думали, что это – «чистокровный щенок».

Она также рассказала, что их «питомец» – а это, как оказалось, была андская лиса – съел трех соседских морских свинок, и женщине пришлось возмещать хозяевам ущерб.

Несколько дней назад «питомец» сбежал из дома, и теперь его разыскивает экологическая полиция и представители Государственной службы лесов и дикой природы (SERFOR), чтобы отвезти в зоопарк.

В этом году в Лиме провели 128 операций по конфискации диких животных. Незаконная торговля животными в Перу является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 5 лет.

Ранее Власти писали, что в Москве появилось много диких лис.

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