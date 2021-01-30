Кондуктор опешил, водитель ругался: в России женщина с оленем поехала в автобусе
Оленя по кличке Аякли хорошо знаю в Норильске. Его хозяйка – председатель общины коренных народов Севера «Ня танса» Валерия Болгова.
Им пришлось воспользоваться общественным транспортом, так как они лишились своей машины, сообщает Подъём.
По словам Валерии Болговой, ее олень – «украшение города». Они с ним участвуют во всех мероприятиях на Таймыре.
На этот раз их пригласили на детский праздник. Они пошли пешком.
«Мы живем за городом, ноги, конечно, болят, но идем, – рассказывает Валерия. – В автобус нас не пустили, но нашлись добрые люди, которые на «Газели» нас в кузове довезли, и мы успели на мероприятие».
На обратном пути они решили зайти в пустой автобус.
«Кондуктор опешила, водитель сомневался, ругался, но смилостивился. Мы вели себя хорошо, ничего не натворили, никому не мешали», – рассказывает хозяйка оленя.
Она отметила, что Аякли живет в общине четвертый год, привык к людям и поездкам в транспорте.
Ранее Власти писали, что на опустевших во время пандемии улицах Лондона появились дикие олени.