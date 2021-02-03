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Главная » Мир » Религия
03:23 09 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

В Еврейской автономной области суд приговорил иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

РПЦ выступает за всестороннее расследование этого дела.

Звонарь получил 12 лет колонии строгого режима, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Иеромонах Спиридон служил в храме святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района. Он был задержан в конце 2019 года. С жалобой на него обратилась в Следственный комитет одна из местных жительниц.

Следствие выяснило, что в растлении детей участвовал и его помощник – звонарь Сергей Моос.

Всего пострадали 53 несовершеннолетних. 51 ребенок – от рук священника. На совести звонаря – пять преступлений, два из них были совершены совместно со священником.

В Синодальном отделе по связям с общественностью и СМИ Московского патриархата заявили, что РПЦ выступает за всестороннее расследование этого дела.

Ранее Власти писали, что настоятеля приходов в Оренбургской области обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

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Тэги: РПЦ, священники, растление несовершеннолетних
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