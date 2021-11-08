В Киеве пьяный водитель влетел в место ДТП, ранил патрульного и сбежал

В Киеве на бульваре Академика Вернадского во время оформления ДТП с участием автомобилей Renault и BMW в место аварии влетел на большой скорости автомобиль Hyundai.

В новом ДТП пострадал участник предыдущего и патрульный полицейский



Об этом сообщила в Telegram Патрульная полиция Киева. В результате столкновения травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW.

Пока присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, водитель Hyundai выбежал из своего автомобиля и покинул место происшествия в неизвестном направлении.

Однако правоохранители быстро установили место его жительства и задержали возле подъезда.

Полицейские заметили мужчины явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование нарушитель отказался.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Полицейского и мужчину с травмами госпитализировали медики, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.

ранее Власти писали, что у 16-летнего Николая Харьковского, виновного в смертельном ДТП в Харькове, до сих пор не могут взять анализ крови из-за невозможности присутствия родителей при следственных действиях.

Тэги: Киев, дтп