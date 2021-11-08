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09:48 09 Ноября 2021 Просмотров 359   КомментариевКомментарии

В Киеве пьяный водитель влетел в место ДТП, ранил патрульного и сбежал

В Киеве на бульваре Академика Вернадского во время оформления ДТП с участием автомобилей Renault и BMW в место аварии влетел на большой скорости автомобиль Hyundai.

В новом ДТП пострадал участник предыдущего и патрульный полицейский

Об этом сообщила в Telegram Патрульная полиция Киева. В результате столкновения травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW.

Пока присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, водитель Hyundai выбежал из своего автомобиля и покинул место происшествия в неизвестном направлении.

Однако правоохранители быстро установили место его жительства и задержали возле подъезда.

Полицейские заметили  мужчины явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование нарушитель отказался.

Скрывшегося виновника ДТП оперативно задержали

Скрывшегося виновника ДТП оперативно задержали

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Полицейского и мужчину с травмами госпитализировали медики, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.

ранее Власти писали, что у 16-летнего Николая Харьковского, виновного в смертельном ДТП в Харькове, до сих пор не могут взять анализ крови из-за невозможности присутствия родителей при следственных действиях.

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Тэги: Киев, дтп
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