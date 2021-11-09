Украина выбросила полмиллиона доз AstraZeneca

В конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что истек срок ее годности.

У вакцин закончился срок годности



Это сказано в ответе Минздрава на запрос LIGA.net.

В ведомстве пояснили, что на 1 ноября в оставалось около 500 тысяч доз AstraZeneca, срок годности которых истек 31 октября.

По этой причине их изъяли из пунктов и центров вакцинации для утилизации.

Минздрав добавил, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после пересчета препаратов в регионе.

В Украине доступны еще сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. До этого времени ею в дальнейшем будут вакцинировать.

Ранее Власти писали, что в рамках программы COVAX в Украину доставили 2,9 млн доз вакцины Moderna.

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