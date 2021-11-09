Украина выбросила полмиллиона доз AstraZeneca
В конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что истек срок ее годности.
Это сказано в ответе Минздрава на запрос LIGA.net.
В ведомстве пояснили, что на 1 ноября в оставалось около 500 тысяч доз AstraZeneca, срок годности которых истек 31 октября.
По этой причине их изъяли из пунктов и центров вакцинации для утилизации.
Минздрав добавил, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после пересчета препаратов в регионе.
В Украине доступны еще сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. До этого времени ею в дальнейшем будут вакцинировать.
Ранее Власти писали, что в рамках программы COVAX в Украину доставили 2,9 млн доз вакцины Moderna.