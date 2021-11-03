Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

Обвиняемый в контрабанде наркотиков 33-летний Мустафа Балуч был арестован при попытке пересечь границу штатов.

В течение 17 дней Мустафа находился в общенациональном розыске.



Об этом сообщает BBC News.

Его обвиняли в попытке ввоза 900 кг кокаина из Эквадора. Он был выпущен под залог. Однако попытался скрыться от правосудия.

В течение 17 дней он находился в общенациональном розыске.

Задержали беглеца ночью, когда пытался перебраться из Нового Южного Уэльса в Квинсленд в грузовом контейнере.

Полицейские заметили, что контейнер не заперт, и когда они постучали, услышали, как кто-то стучит в ответ.

Как отметил детектив Роб Кричлоу из полиции Нового Южного Уэльса, когда беглеца обнаружили, тот «был в шоке». «Он думал, что он умнее всех», – добавил детектив.

Полиция заявила, что водителю грузовика будут предъявлены обвинения за оказание помощи беглецу.

Ранее Власти писали, что в Колумбии задержали самого опасного в мире наркобарона.

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