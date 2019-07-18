НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:53 10 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Зеленскому запретили читать Facebook, он очень ранимый, – актер «Квартала 95″

После того, как Владимир Зеленский стал президентом ему запретили читать Facebook и другие соцсети, поскольку он очень ранимый и болезненно реагирует на критику.

Зеленский болезненно реагирует на критику в свой адрес

Об этом рассказал актер студии «Квартал 95» Юрий Великий в интервью изданию «Гордон». По его словам, сначала Зеленский читал все комментарии и расстраивался, поскольку очень зависим от чужих оценок и “очень ранимый человек”.

По мнению актера, ранимость Зеленского усилилась, после того как он стал президентом.

«Если даже в номерах, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует… И я думаю, что скорее всего, у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого он абсолютно нормально реагировал», — сказал Великий.

Ранее Власти писали, что первый помощник главы государства Сергей Шефир считает, что Владимир Зеленский после президентства вернется к работе продюсера.

Источник:
Тэги: Владимир Зеленский, квартал-95
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.07.2019 14:14
Зеленский вернется в «Квартал 95» после ухода с поста президента
ТОР
21.04.2019 18:46
Квартал 95 уже планирует съемки без Зеленского
ТОР
22.01.2019 09:03
Еще один комик «Квартала 95″ идет в политику
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

22:59 Мир

Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото

10:10 Мир

В Киеве пьяный водитель влетел в место ДТП, ранил патрульного и сбежал

09:48 Украина

Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

03:23 Мир

Начальная школа Шотландии просит мужчин и мальчиков носить юбки для «равенства»

01:26 Мир

Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

00:10 Мир

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

22:43 Мир

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами

16:19 Украина

Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

12:07 Мир

В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

11:30 Украина

Новости | NetGameSlots.com