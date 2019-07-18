Зеленскому запретили читать Facebook, он очень ранимый, – актер «Квартала 95″
После того, как Владимир Зеленский стал президентом ему запретили читать Facebook и другие соцсети, поскольку он очень ранимый и болезненно реагирует на критику.
Об этом рассказал актер студии «Квартал 95» Юрий Великий в интервью изданию «Гордон». По его словам, сначала Зеленский читал все комментарии и расстраивался, поскольку очень зависим от чужих оценок и “очень ранимый человек”.
По мнению актера, ранимость Зеленского усилилась, после того как он стал президентом.
«Если даже в номерах, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует… И я думаю, что скорее всего, у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого он абсолютно нормально реагировал», — сказал Великий.
Ранее Власти писали, что первый помощник главы государства Сергей Шефир считает, что Владимир Зеленский после президентства вернется к работе продюсера.