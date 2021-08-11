На Донбассе погибла молодая военнослужащая ВСУ Татьяна Алхимова

В Луганской области от пулевого ранения погибла 24-летняя военнослужащая мотопехотной бригады Татьяна Алхимова.

На момент смерти Татьяне Алхимове было 24 года



Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

В районе проведения боевой операции в Луганской области от пули врага погибла военнослужащая мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко младший сержант Татьяна Алхимова 1997 года рождения.

Татьяна родилась в селе Казачьи Лагери (Херсонская область), а в ВСУ вступила в 2019 году, где дослужилась до звания младшего сержанта.

На момент смерти Татьяне Алхимове было 24 года, она была командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр имени атамана Костя Гордиенко.

Сегодня, 10 ноября состоится прощание с погибшей в Казачьих Лагерях. Затем пройдут похороны на кладбище Новой Каховке, на Аллее Славы.

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