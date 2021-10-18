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Главная » Украина » Экономика
12:51 10 Ноября 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Льготы для евробляхеров закончились: что будет с опоздавшими

В Украине закончился таможенный льготный период для автомобилей на еврономерах.

Благодаря льготному режиму в Украину ввезли 66 тысяч авто

Об этом сообщает «UNN».

После 10 ноября владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах могут начать привлекать к административной ответственности.

Сумма штрафа за составит 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн), а за повторное нарушение за год – 1 тысяча необлагаемых минимумов (17 тыс. грн) с лишением прав на год и возможным изъятием автомобиля. За последующие нарушения сумма штрафа продолжит расти и может достигнуть до 170 тысяч. гривен.

Кроме этого, в правительстве законодательно разрешили правоохранителям штрафовать авто на еврономерах прямо на месте остановки.

Штрафы владельцы подобных авто будут получать по почте, согласно адресу прописки. После получения письма, нарушителю придется приехать на таможню для установления обстоятельств нахождения нерастаможенного авто, а в последствии и присутствовать на суде, где суд вынесет приговор касательно суммы штрафа.

Согласно данным таможенной службы Украины, благодаря льготному режиму в Украину ввезли 66 тысяч авто, а в бюджет государства поступило 2,3 млрд грн налоговых средств.

Как ранее сообщали Власти, на границе с Беларусью образовалась длинная автомобильная очередь.

Источник:
Тэги: таможня, евробляхи, льготный режим
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