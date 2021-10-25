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17:12 10 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В московском метро умер человек, его тут же обокрали. Видео

Пассажирка московского метро обокрала умирающего на полу мужчину.

Инцидент попал на камеры наблюдения метрополитена

Об этом сообщает «BAZA» в Telegram.

В Москве, на станции метро «Верхние Лихоборы» стало плохо мужчине.

Когда сотрудница метрополитена заметила это и побежала а помощью, к умирающему подошла пассажирка в синей куртке, толкнула его, огляделась, а затем залезла в задний карман рукой и украла оттуда телефон.

Инцидент попал на камеры наблюдения метрополитена. Женщину уже задержали и обвиняют в краже.

Как ранее сообщали Власти, в России выложили дорожку к дому из разбитых могильных плит.

Источник:
Тэги: смерть, Москва, метро, кража
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