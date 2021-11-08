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20:35 10 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Небывалая снежная буря парализовали часть Китая

Снежная буря, продолжавшаяся несколько дней на северо-востоке Китая, вынудила власти закрыть школы и приостановить железнодорожное сообщение.

Парк в Шэньяне, провинция Ляонин.

Об этом передает AP со ссылкой на китайские СМИ.

Также сообщается о гибели одного человека в Тунляо (Внутренняя Монголия).

Снег шел 46 часов – это рекордный показатель с 1951 года.

В некоторых городах провинции Ляонин и во Внутренней Монголии глубина снежного покрова достигала 50 см.

Около тысячи человек оказались в снежной ловушке ночью на автомагистралях в провинции Цзилинь. Было также остановлено движение поездов.

Холодный фронт, охвативший часть страны в прошлые выходные, ослабевает. Метеорологическая служба Китая прогнозирует, что снегопад закончится в четверг.

Рабочие сгребают снег на скоростной автомагистрали в Шэньяне.

Засыпанные снегом автомобили в Шэньяне.

Ранее Власти писали, что в Украину пришло похолодание, а местами и морозы. В Ивано-Франковской области выпал снег на Черной горе.

Источник:
Тэги: Китай, снег, снежная буря
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