Небывалая снежная буря парализовали часть Китая
Снежная буря, продолжавшаяся несколько дней на северо-востоке Китая, вынудила власти закрыть школы и приостановить железнодорожное сообщение.
Об этом передает AP со ссылкой на китайские СМИ.
Также сообщается о гибели одного человека в Тунляо (Внутренняя Монголия).
Снег шел 46 часов – это рекордный показатель с 1951 года.
В некоторых городах провинции Ляонин и во Внутренней Монголии глубина снежного покрова достигала 50 см.
Около тысячи человек оказались в снежной ловушке ночью на автомагистралях в провинции Цзилинь. Было также остановлено движение поездов.
Холодный фронт, охвативший часть страны в прошлые выходные, ослабевает. Метеорологическая служба Китая прогнозирует, что снегопад закончится в четверг.
Ранее Власти писали, что в Украину пришло похолодание, а местами и морозы. В Ивано-Франковской области выпал снег на Черной горе.