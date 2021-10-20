Зеленский поблагодарил Порошенко за работающий закон об олигархах
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за доказательство того, что закон об олигархах работает.
Ироничные слова благодарности глава государства произнес в своем видеообращении. Он подчеркнул, что олигархи в Украине хотят влиять на общественное мнение и поэтому сопротивляются «антиолигархическому закону».
“Некоторые говорили, что на самом деле закон – фикция, которая не будет работать. «Некоторые» – это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова.
Я искренне благодарю его за то, что закон работает – в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх, убеждая всех, что он только политик, мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов.
Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость – смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха», – сказал Зеленский.
как сообщали Власти, пятый президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Вільні медіа», который создали медийщики этих каналов.