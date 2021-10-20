НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
07:03 11 Ноября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Зеленский поблагодарил Порошенко за работающий закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за доказательство того, что закон об олигархах работает.

Ироничные слова благодарности глава государства произнес в своем видеообращении. Он подчеркнул, что олигархи в Украине хотят влиять на общественное мнение и поэтому сопротивляются «антиолигархическому закону».

“Некоторые говорили, что на самом деле закон – фикция, которая не будет работать. «Некоторые» – это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова.

Я искренне благодарю его за то, что закон работает – в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх, убеждая всех, что он только политик, мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов.

Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость – смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха», – сказал Зеленский.

как сообщали Власти, пятый президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Вільні медіа», который создали медийщики этих каналов.

Источник:
Тэги: олигархи, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.10.2021 09:50
Рейтинг Зеленского упал, а Разумкова взлетел – соцопрос
ТОР
05.06.2021 05:38
Зеленский предложил вынести на референдум вопрос об олигархах
ТОР
03.06.2021 09:15
В Раде появился полный текст закона об олигархах
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

Под авто Гео Лероса нашли загадочное устройство: нардеп передал привет Зеленскому

13:10 Украина

В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

США готовят миссию на Луну: когда высадятся

08:27 Мир

White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

22:59 Мир

Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото

10:10 Мир

В Киеве пьяный водитель влетел в место ДТП, ранил патрульного и сбежал

09:48 Украина

Новости | NetGameSlots.com