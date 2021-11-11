Беженцы на границе устроили масштабную драку из-за еды от ООН. Видео

В стихийном лагере беженцев в лесу возле белорусско-польской границы вспыхнула драка из-за продуктов, которую привез представитель ООН.

Раздача продуктов переросла в драку



Об этом сообщило Sputnik Беларусь. 11 ноября к мигрантам приехал верховный комиссар ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо.

Он привез с собой гуманитарную помощь в виде продуктов для мигрантов.

Однако их раздача превратилась сначала в давку, а потом переросла в драку.

По предварительной информации, пострадавших удалось избежать.

Отмечается, что информация о приезде Мама быстро разлетелась среди беженцев. Люди поспешили встретиться с ним, чтобы пожаловаться на происходящее и свои бытовые условия.

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Тэги: ООН, беларусь, граница, беженцы, мигранты