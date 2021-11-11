Беженцы на границе устроили масштабную драку из-за еды от ООН. Видео
В стихийном лагере беженцев в лесу возле белорусско-польской границы вспыхнула драка из-за продуктов, которую привез представитель ООН.
Об этом сообщило Sputnik Беларусь. 11 ноября к мигрантам приехал верховный комиссар ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо.
Он привез с собой гуманитарную помощь в виде продуктов для мигрантов.
Однако их раздача превратилась сначала в давку, а потом переросла в драку.
По предварительной информации, пострадавших удалось избежать.
Отмечается, что информация о приезде Мама быстро разлетелась среди беженцев. Люди поспешили встретиться с ним, чтобы пожаловаться на происходящее и свои бытовые условия.
Ранее Власти писали, что иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.