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16:17 11 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Беженцы на границе устроили масштабную драку из-за еды от ООН. Видео

В стихийном лагере беженцев в лесу возле белорусско-польской границы вспыхнула драка из-за продуктов, которую привез представитель ООН.

Раздача продуктов переросла в драку

Об этом сообщило Sputnik Беларусь. 11 ноября к мигрантам приехал верховный комиссар ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо.

Он  привез с собой гуманитарную помощь в виде продуктов для мигрантов.

Однако их раздача превратилась сначала в давку, а потом переросла в драку.

По предварительной информации, пострадавших удалось избежать.

Отмечается, что информация о приезде Мама быстро разлетелась среди беженцев. Люди поспешили встретиться с ним, чтобы пожаловаться на происходящее и свои бытовые условия.

Ранее Власти писали, что иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.

Источник:
Тэги: ООН, беларусь, граница, беженцы, мигранты
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