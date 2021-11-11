ДТП с подростками в Харькове: водителя подозревают в приеме наркотиков

Полиция задержала водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки мальчика и девочку 13 лет.

Полиция подозревает, что водитель принимал наркотики



Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook, что задержанный проходит тест на содержание в организме наркотиков.

«Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса — незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда», — сообщил глава МВД.

Он также пообещал, что полиция вместе с прокуратурой разберется в обстоятельствах ДТП.

«Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантию!», — отметил Монастырский.

Ранее власти сообщали, что в Харькове водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.

Тэги: Харьков, дтп