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17:39 11 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

ДТП с подростками в Харькове: водителя подозревают в приеме наркотиков

Полиция задержала водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки мальчика и девочку 13 лет.

Полиция подозревает, что водитель принимал наркотики

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook, что задержанный проходит тест на содержание в организме наркотиков.

«Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса — незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда», — сообщил глава МВД.

Он также пообещал, что полиция вместе с прокуратурой разберется в обстоятельствах ДТП.

«Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантию!», — отметил Монастырский.

Ранее власти сообщали, что в Харькове водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.

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Тэги: Харьков, дтп
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