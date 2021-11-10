Странное желтое сияние над городом напугало его жителей. Фото

Жуткие огни, казалось, исходили из одной точки, висящей в ночном небе английского Ковентри. Это было похоже на флуоресцентное облако.

Странное свечение над Ковентри.



Об этом сообщает Coventry Telegraph.

Несколько человек из разных районов города успели заснять происходящее на камеру мобильных телефонов.

«Я заметил это, когда выгуливал собаку в парке. Явление показалось мне немного странным и я, как астроном-любитель, сделал снимок», – рассказал местный житель Мартин Гарри. Он добавил, что свет увидел возле стадиона Coventry Building Society Arena.

Адель Уолш, местная жительница, прогуливавшаяся в местном парке, отметила, что это выглядело «довольно жутко».

«Шел моросящий дождь с туманом вокруг, так что свет был еще ярче», – сказала она.

Девушка также заметила, что свет исходит от стадиона.

Позже местные СМИ сообщили, что оптическое явление было вызвано вовсе не инопланетянами, а прожекторами стадиона – как раз в это время тут проходил футбольный матч.

Пока администрация стадиона прокомментировала произошедшее.

Ранее Власти писали, что военные эксперты США не нашли доказательств связи НЛО с инопланетянами.

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