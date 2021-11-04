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08:48 12 Ноября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В Украине объявили об энергетической войне с Россией

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что сейчас Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.

Россия заблокировала поставки угля в украину из Казахстана

Свое мнение он высказал в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа», – заявил замминистра.

По мнению Немчинова,  Россия умышленно блокирует поставки угля.

«То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис», – добавил он.

Ранее Власти писали, что Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину, заблокировав все поставки в ноябре.

Источник:
Тэги: Россия, газ, энергетика, уголь
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