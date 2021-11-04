В Украине объявили об энергетической войне с Россией
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что сейчас Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.
Свое мнение он высказал в эфире ток-шоу «Право на власть».
«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа», – заявил замминистра.
По мнению Немчинова, Россия умышленно блокирует поставки угля.
«То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис», – добавил он.
Ранее Власти писали, что Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину, заблокировав все поставки в ноябре.