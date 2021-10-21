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Главная » Украина » Общество
10:03 12 Ноября 2021 Просмотров 81   КомментариевКомментарии

Черкасская область вошла в «красную» зону: какие действуют ограничения

С сегодняшнего дня, 12 ноября, Черкасская область официально перешла в «красную» зону карантина.

В Черкасской области - очереди за вакцинами

На территории области с 00:00 начали действуют строгие ограничения. Об этом напомнил жителям области в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Он пояснил, чем “красная” зона сейчас отличается от прошлогодней.

“Чем она отличается от прошлогодней? Возможностью выбора в противовес безальтернативным ограничениям абсолютно для всех, как было в 2020 году”, – написал чиновник.

Он добавил, что тем, кто не вакцинировался и не защитил себя от тяжелого течения COVID-19, придется соблюдать все ограничения «красной» зоны».

Таким образом, в области запрещена работа следующих заведений при условии, что там не вакцинированы все работники и посетители:

  • заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

  • ТРЦ, кинотеатров, театров, других учреждений культуры (кроме историко-культурных заповедников);

  • учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

  • непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

  • запрещено проведение массовых мероприятий (кроме официальных спортмероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей).

Кроме того, запрещено пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении.

Ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако сохраняется масочный режим и социальная дистанция.

Ранее Власти писали, что в Украине Закарпатская область вышла из “оранжевой” зоны эпидемиологической опасности и перешла в “желтую”.

Источник:
Тэги: черкассы, карантин
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