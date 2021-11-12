Украина обогнала США по суточной смертности от COVID-19: больше только в России

По состоянию на 11 ноября Украина заняла второе место в мире по уровню суточной смертности от коронавируса и шестое – по количеству новых заболеваний.

Украина вторая в мире по суточной смертности от COVID-19



Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Раньше Украина преимущественно находилась на третьей позиции по смертности от COVID-19 после России и США.

Однако, по информации на 11 ноября, в Украине было зафиксировано 652 смерти, а в США – 539. Россия с 1237 умершими за сутки осталась лидером.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 являются Германия (+50 377), США (+43 596), Великобритания (+42 408), Россия (+40759) и Турция (24 898). Украина в этом списке шестая – 24 747 новых случаев за сутки.

Ранее Власти писали, что по данным ВОЗ, Европа стала единственным регионом мира, где случаи заболевания и смертности от COVID-19 неуклонно растут.

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