Зеленский попросил премьера Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей
Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Грузии по поводу Михаила Саакашвили.
Об этом сообщается на сайте Президента Украины.
Зеленский провел беседу с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили по поводу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В разговоре Зеленский поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины и отметил, что они должны соблюдаться в полной мере в соответствии с нормами международного права.
«Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан», – отметил Владимир Зеленский.
Зеленский также считает недопустимым применять к Саакашвили «непропорциональных мер принуждения», а также настоял на предоставление заключенному свободной возможности ведеться и общаться с близкими родственниками.
Кроме того, президент Украины просил премьер-министра Грузии рассмотреть возможность допуска украинских врачей к экс-президенту.
Как ранее сообщали Власти, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку при условии, что его переведут в обычную гражданскую больницу.