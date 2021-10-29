Зеленский попросил премьера Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей

Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Грузии по поводу Михаила Саакашвили.

Президент Украины просил премьер-министра Грузии рассмотреть возможность допуска украинских врачей к экс-президенту



Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Зеленский провел беседу с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили по поводу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В разговоре Зеленский поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины и отметил, что они должны соблюдаться в полной мере в соответствии с нормами международного права.

«Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан», – отметил Владимир Зеленский.

Зеленский также считает недопустимым применять к Саакашвили «непропорциональных мер принуждения», а также настоял на предоставление заключенному свободной возможности ведеться и общаться с близкими родственниками.

Кроме того, президент Украины просил премьер-министра Грузии рассмотреть возможность допуска украинских врачей к экс-президенту.

Как ранее сообщали Власти, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку при условии, что его переведут в обычную гражданскую больницу.

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