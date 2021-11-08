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Главная » Мир » Политика
13:19 12 Ноября 2021 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Главы МИД стран нормандской четверки встретятся без России: названа дата

15 ноября в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел Украины, Франции и Германии.

В брюсселе встретятся главы МИД Германии, Франции и Украины

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на брифинг представителя немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

«Во второй половине дня состоится встреча глав МИД ЕС со странами «Восточного партнерства», центральной темой станет подготовка саммита «Восточного партнерства» в декабре.

На полях этой встречи глава МИД ФРГ Маас предварительно со своим французским коллегой Ле Дриан проведут переговоры с украинским министром Кулебой», – заявила Зассе.

Ранее Власти писали, что Россия отклонила предложение о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» 11 ноября, как предложили Франция и Германия.

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Тэги: нормандская четверка, нормандская встреча
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