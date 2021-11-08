Главы МИД стран нормандской четверки встретятся без России: названа дата

«Во второй половине дня состоится встреча глав МИД ЕС со странами «Восточного партнерства», центральной темой станет подготовка саммита «Восточного партнерства» в декабре.

На полях этой встречи глава МИД ФРГ Маас предварительно со своим французским коллегой Ле Дриан проведут переговоры с украинским министром Кулебой», – заявила Зассе.

Ранее Власти писали, что Россия отклонила предложение о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» 11 ноября, как предложили Франция и Германия.