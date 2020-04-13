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Главная » Мир » Общество
23:02 13 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Запись не изданной песни с участием двух The Beatles нашли на чердаке. Видео

Песня была записана еще в 1968 году с, но ее так и не успели выпустить.

Суреш Джоши сказал, что

Песня Radhe Shaam была написана и спродюсирована британским телеведущим Сурешом Джоши в 1968 году с Ринго Старра на барабанах и Джорджа Харрисона на гитаре. Но ее так и не успели выпустить, пишет ВВС.

Запись нашел в своем доме в Бирмингеме сам 75-летний Суреш во время пандемии. Он рассказал своему другу, что был знаком со звездными музыкантами The Beatles, и тот настоял на поиске песни.

Мистер Джоши, друживший с Джорджем Харрисоном, познакомил его со знаменитым индийским музыкантом Рави Шанкаром, который оказал большое влияние на звезду и, как известно, научил его игре на ситаре. Он работал над музыкой для документального фильма «Восток встречается с Западом» в студии Trident в Сохо (Лондон), когда Харрисону и его товарищу Ринго Старр предложил сыграть новую песню. В то время пара отдыхала от записи Hey Jude на студии.

В треке также участвовал известный индийский исполнитель классической музыки Аашиш Ха.

Ранее Власти писали, что листок с текстом песни «Битлз» продан почти за миллион долларов.

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Тэги: Битлз, Ринго Старр, The Beatles, Суреш Джоши, Джордж Харрисон
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