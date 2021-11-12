Хозяин заразил коронавирусом своих кошку и собаку

Ученые в США исследуют механизмы передачи коронавируса между животными и человеком.

Кошка и собака были инфицированы тем же штаммом что и их владелец



Об этом сообщает «WebMD».

Владелец домашних животных в США заразил своих домашних питомцев COIVD-19. Ранее мужчина переболел коронавирусом, не вакцинировался и регулярно приводил к себе домой не вакцинированных гостей.

Несмотря на то, что питомцы болели коронавирусом бессимптомно, анализы показали, что кошка и собака были инфицированы тем же штаммом что и их владелец, а возможности выйти на улицу и подхватить вирус где-то еще у животных не было.

Инфицированные животные были обнаружены в ходе исследования, которое изучало последствия скрещивания геномов вирусов, передающихся от домашних животных к человеку и наоборот.

Исследование проводится институтом трансляционной геномики (TGen) во Флагстаффе, Аризона. Ученые хотят понять механизмы передачи коронавируса между животными и человеком, а также способы предотвращения взаимного инфицирования между видами.

Согласно предварительным данным исследования, для защиты своих питомцев, владельцы животных должны пройти вакцинацию. В случае заражения COVID-19, в помещении рядом с питомцами владелец должен носить маски и другие средства защиты. Очевидно, что человеку болеющему COVID-19 не стоит обнимать и целовать своих животных-любимцев.

«Хотя нет необходимости полностью изолироваться от своих домашних животных, владельцы с симптомами COVID-19 должны минимизировать контакты с животными», — рассказала автор исследования Хейли Яглом.

По данным ученых, по состоянию на 1 сентября более 180 собак и кошек в США дали положительный результат на коронавирус.

Как ранее сообщали Власти, ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после коронавируса.

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