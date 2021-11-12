Тюрьму «Изоляция» в Донецке контролирует ФСБ России – Bellingcat

Донецкая тюрьма «Изоляция», прославившаяся нечеловеческими пытками украинцев, находится под контролем российских спецслужб.

Об этом заявил руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

Он рассказал, что начал расследование после знакомства с украинским журналистом Станиславом Асеевым, который провел больше двух лет в застенках “Изоляции” и спасся благодаря обмену пленными.

По словам Грозева, первая часть расследования была несложной – журналисты сразу смогли обнаружить российские паспорта трех палачей. Это Кривонос, Бутенко и Еремичев.

“Я прочитал книгу Станислава (Асеева – ред.), я понял, что это дело нужно довести до международного уголовного суда. И надо искать не только тех, кто занимался пытками, а тех, кто им давал приказы, кто их руками вырывал признания”, – рассказал Грозев.

Он также добавил, что в течение года расследователи смогли дойти довольно высоко, и понять, что “Изоляция” - подконтрольная структура российской ФСБ.

“Все кураторы, которые там были с ФСБ, пытались защитить свою личность вымышленными личностями и прозвищами, но мы смогли все-таки за год найти именно настоящих кураторов и их настоящие личности», – пояснил расследователь.

Он уточнил, что все материалы расследования опубликуют «очень скоро», а также назовут имена кураторов тюрьмы из ФСБ России.

Ранее Власти писали, что главарь палачей тюрьмы ДНР Денис Куликовский рассказал о пытках в «Изоляции», а СБУ выложила видео допроса.

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