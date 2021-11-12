Арахамия рассказал о судьбе мандата Разумкова

На партийном съезде, который пройдет 15 ноября, слуги народа не будут лишать мандата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Арахамия пообещал не лишать Разумкова мандата



Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

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«У нас действительно будет съезд, но такого вопроса на нем нет… Он – обычный депутат. Пусть доказывает своим избирателям, что он – эффективный депутат», – сказал Арахамия.

Он также назвал “обычным процессом” создание Разумковым межфракционного объединения депутатов “Разумная политика и сообщил, что из него уже начали выходить депутаты.

«У нас 125 таких межфракционных объединений. Это не депутатская группа. Насколько мне известно, депутаты уже начали выходить из этого МФО», – сказал он.

Арахамия заверил, что не планируются применять какие-либо санкции к «слугам», которые вошли в “Разумную политику”.

«Какие санкции? У нас депутат часто может в 10, 20, 30 МФО состоять. Я сам являюсь членом пяти или шести МФО. Это вообще не проблема», – сказал Арахамия.

Ранее Власти писали, что по информации источника Власти.нет, близкого к партийному руководству, лишение мандата Разумкова, скорее всего действительно не будут рассматривать.

По его словам, такой ход мог бы выстрелить в долгосрочной перспективе, но после обнародования последних партийных рейтингов никто далеко уже не смотрит. А в короткой перспективе лишение мандата рейтингового политика – это еще один минус “слугам” и плюс экс-спикеру.

Тэги: слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия