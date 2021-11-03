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14:32 13 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Астронавт Blue Origin разбился на частном самолете

Глен де Ври погиб в результате крушения самолета в Нью Джерси.

Глен де Ври

Об этом сообщает Twitter частной аэрокосмической компании Blue Origin.

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Один из членов туристического экипажа, отправившегося в октябре в орбитальный полет от частной аэрокосмической компании Blue Origin погиб в результате крушения самолета в США.

Погибший – Глен де Ври являлся вице-президентом французской компании Dassault Systemes.

Частным самолетом Cessna-172, который разбился в Нью Джерси, управлял сам Глен де Ври, кроме него на борту находился 54-летний Томас Фишер.

Сообщается, что самолет направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени, самолет пропал с радаров. Как выяснилось позже, Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кема в штате Нью Джерси.

О причинах крушения не сообщается.

Как ранее сообщали Власти, в Иркутской области разбился транспортный самолет Ан-12.

Источник:
Тэги: смерть, самолет, крушение, Глен де Ври, Blue Origin
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