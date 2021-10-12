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Главная » Украина » Экономика
09:20 14 Ноября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Нафтогаз и Оператор газотранспортной системы Украины хотят сертифицировать СП-2

Две украинские госкомпании хотят принимать участие в сертификации СП-2.

Две украинские госкомпании хотят принимать участие в сертификации СП-2

Об этом сообщает «DW Україна».

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Нафтогаз и Оператор газотранспортной системы Украины попросили Германию приобщить их к процессу сертификации СП-2.

Федеральное агентство по сетям Германии пока не вынесло решения по запросу Украины о ее привлечении в процесс сертификации российского газопровода Северный поток-2.

«Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена», – заявил пресс-секретарь агентства Фит Вульф.

Как ранее сообщали Власти, Россия заявила о готовности «Северного потока-2″ к запуску.

Источник:
Тэги: Германия, Нафтогаз, сертификация, СП-2
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