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09:20 14 Ноября 2021 8 Комментарии
Нафтогаз и Оператор газотранспортной системы Украины хотят сертифицировать СП-2
Две украинские госкомпании хотят принимать участие в сертификации СП-2.
Две украинские госкомпании хотят принимать участие в сертификации СП-2
Об этом сообщает «DW Україна».
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Нафтогаз и Оператор газотранспортной системы Украины попросили Германию приобщить их к процессу сертификации СП-2.
Федеральное агентство по сетям Германии пока не вынесло решения по запросу Украины о ее привлечении в процесс сертификации российского газопровода Северный поток-2.
«Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена», – заявил пресс-секретарь агентства Фит Вульф.
Как ранее сообщали Власти, Россия заявила о готовности «Северного потока-2″ к запуску.
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Тэги: Германия, Нафтогаз, сертификация, СП-2
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