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Главная » Мир » Наука и Техника
20:32 14 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В КНР изобрели COVID-вакцину в виде аэрозоля

На международной выставке в Китае представили вакцину от коронавируса вводимую с помощью ингаляции.

Создателем вакцины выступила китайская компания CanSino

Об этом сообщает CGTN.

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В китайском городе Хайкоу на международной медицинской выставке была представлена первая в мире вакцину от коронавируса, вводимую с помощью ингаляции.

Создателем вакцины выступила китайская компания CanSino, которая уже начала проводить испытания вакцины против COVID-19.

Подобная технология создания вакцин уже была разработана данной компанией против туберкулеза.

Такие вакцины попадают в организм человека через дыхательные пути в легкие. Благодаря этому происходит стимуляция иммунитета слизистой оболочки, который невозможно создать с помощью вакцин, которые необходимо вводить внутримышечно с помощью инъекций.

Как ранее сообщали Власти, ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни.

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Тэги: Китай, вакцина, Аэрозоль, кнр, covid-19, ингаляция
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