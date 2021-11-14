НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
06:38 15 Ноября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Кризис с мигрантами создан для отвлечения внимания от действий России на границе с Украиной – Госдеп США

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной.

Беларусь игнорирует права человека и фундаментальные свободы

Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с польским главой МИД Збигневом Рау.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», – говорится в сообщении госдепа по итогам разговора Блинкена и Рау.

Блинкен выразил поддержку Польше, столкнувшейся с волной нелегалов, стремящихся попасть на ее территорию через Беларусь.

«Госсекретарь Блинкен и глава МИД Рау решительно осудили использование в собственных целях Минском мигрантов и призвали Лукашенко заняться решением основных проблем, спровоцировавших санкции Запада: игнорирование прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси», – отмечает американское внешнеполитическое ведомство.

Также Блинкен поблагодарил собеседника за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

«США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе», – подчеркнуто в сообщении.

Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

Источник:
Тэги: беларусь, беженцы, мигранты, Энтони Блинкен
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.11.2021 15:00
Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ
ТОР
12.11.2021 14:45
На границу с Польшей прибыли военные Великобритании: готовится совместная операция
ТОР
12.11.2021 12:08
Белорусские военные силой заталкивали группу беженцев на территорию Польши
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших

23:22 Украина

Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО

19:10 Мир

Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ

15:00 Мир

Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши

14:23 Мир

Запись не изданной песни с участием двух The Beatles нашли на чердаке. Видео

23:02 Мир

Еще одна область вернулась в «желтую» зону карантина

16:30 Украина

В Киеве открыли новый пункт вакцинации: кто может сделать прививку

15:55 Украина

С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые ограничения в общественном транспорте

11:40 Украина

Великобритания подняла в небо истребители для перехвата российских бомбардировщиков

10:39 Мир

У берегов Франции атомный авианосец столкнулся с парусной яхтой

10:34 Мир

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, может выйти на свободу

07:22 Украина

Новости | NetGameSlots.com