Кризис с мигрантами создан для отвлечения внимания от действий России на границе с Украиной – Госдеп США
Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной.
Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с польским главой МИД Збигневом Рау.
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«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», – говорится в сообщении госдепа по итогам разговора Блинкена и Рау.
Блинкен выразил поддержку Польше, столкнувшейся с волной нелегалов, стремящихся попасть на ее территорию через Беларусь.
«Госсекретарь Блинкен и глава МИД Рау решительно осудили использование в собственных целях Минском мигрантов и призвали Лукашенко заняться решением основных проблем, спровоцировавших санкции Запада: игнорирование прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси», – отмечает американское внешнеполитическое ведомство.
Также Блинкен поблагодарил собеседника за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.
«США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе», – подчеркнуто в сообщении.
Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.