В Ливерпуле взорвалось такси с пассажиром: полиция задержала трех подозреваемых
В Британии в Ливерпуле возле здания женской клиники взорвалось такси с пассажиром, который погиб на месте.
Об этом сообщило BBC. Инцидент произошел в воскресенье, 14 ноября, около 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Происшествие совпало с проведением двух минут тишины в Воскресенье памяти. В этот день в Великобритании вспоминают вклад своих граждан в Первой и Второй мировой войне и других конфликтах.
Личность погибшего пока не установлена. Водителя, который успел выбраться из авто, пока оно не загорелось после взрыва, с множественными травмами госпитализировали, его состояние оценивают как стабильное.
Детективы из Контртеррористической полиции Северо-Запада заявили, что трое мужчин – в возрасте 29, 26 и 21 лет – были задержаны в районе Кенсингтон.
Ранее Власти писали, что в Днепре в одной из квартир пятиэтажки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, два человека погибли.