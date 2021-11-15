В Ливерпуле взорвалось такси с пассажиром: полиция задержала трех подозреваемых

В Британии в Ливерпуле возле здания женской клиники взорвалось такси с пассажиром, который погиб на месте.

В Ливерпуле при взрве такси погиб человек



Об этом сообщило BBC. Инцидент произошел в воскресенье, 14 ноября, около 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

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Происшествие совпало с проведением двух минут тишины в Воскресенье памяти. В этот день в Великобритании вспоминают вклад своих граждан в Первой и Второй мировой войне и других конфликтах.

Личность погибшего пока не установлена. Водителя, который успел выбраться из авто, пока оно не загорелось после взрыва, с множественными травмами госпитализировали, его состояние оценивают как стабильное.

Детективы из Контртеррористической полиции Северо-Запада заявили, что трое мужчин – в возрасте 29, 26 и 21 лет – были задержаны в районе Кенсингтон.

Ранее Власти писали, что в Днепре в одной из квартир пятиэтажки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, два человека погибли.

Тэги: взрыв, Великобритания