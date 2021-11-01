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15:02 15 Ноября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

В Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа

В Луцке водитель выехала на тротуар и сбил епископа.

Виновником аварии оказался 23-летний местный житель, который на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает »РБК-Украина« со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

14 ноября в центре Луцка 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения потерял управление автомобилем, выехал на тротуар и сбил пешехода.

Пострадавшим оказался священнослужитель, в результате полученных травм он был госпитализирован в местную больницу, однако спасти его не удалось.

Медицинское освидетельствование показало наличие в крови у водителя 1,21 промилле алкоголя

По данным издания galinfo, под колесами авто оказался 60-летний епископ Волынской и Галицкой Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви, основателя и постоянного ведущего Библейской школы духовного усовершенствования Олега Ведмеденко.

Виновником аварии оказался 23-летний местный житель, который на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие в крови у водителя 1,21 промилле алкоголя. Он был задержан, а его авто отправлено на штрафстоянку.

Виновнику грозит тюремный срок от 5 до 10 лет

По факту аварии следователи возбудили уголовное производство. Виновнику грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево.

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Тэги: дтп, авария, епископ, жертвы, Луцк
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