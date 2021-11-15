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21:41 15 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВСК назвала причины и виновных в Иловайской трагедии

Временная следственная комиссия Верховной Рады назвала основной причиной Иловайской трагедии ненадлежащую организацию обороны страны.

К Иловайской трагедии привело несколько факторов

Как сообщил Укринформ, об этом во время брифинга рассказала заместитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель ВСК ВР Марьяна Безуглая.

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«ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны, как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства в условиях вооруженной агрессии», – отметила Безуглая.

В заключениях ВСК указано, что Иловайская трагедия имела тяжелые последствия не только с военной, но и политической точки зрения.

По мнению членов комиссии, Иловайск стала фоном встречи президентов Украины и Российской Федерации, которая состоялась 26 августа 2014 года в Минске, и в значительной степени определил подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины.

“Кроме того, эти события привели к принятию 16 сентября того же года не менее спорного Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – отметила депутат.

Она перечислила факторы, которые, обусловили события под Иловайском:

  • невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями;
  • ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства;
  • непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

Члены ВСК в заключениях также подчеркнули, что руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.

Безуглая заверила, что ВСК продолжит работу, после чего будут обнародованы все заключения и предложения по разработке нормативных актов.

Ранее Власти сообщали, что по мнению Арсена Авакова, в трагедии под Иловайском виновата Российская федерация, но украинский Генштаб заключил идиотские договоренности с Генштабом РФ.

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Тэги: Иловайск, Марьяна Безуглая
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