ВСК назвала причины и виновных в Иловайской трагедии
Временная следственная комиссия Верховной Рады назвала основной причиной Иловайской трагедии ненадлежащую организацию обороны страны.
Как сообщил Укринформ, об этом во время брифинга рассказала заместитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель ВСК ВР Марьяна Безуглая.
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«ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны, как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства в условиях вооруженной агрессии», – отметила Безуглая.
В заключениях ВСК указано, что Иловайская трагедия имела тяжелые последствия не только с военной, но и политической точки зрения.
По мнению членов комиссии, Иловайск стала фоном встречи президентов Украины и Российской Федерации, которая состоялась 26 августа 2014 года в Минске, и в значительной степени определил подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины.
“Кроме того, эти события привели к принятию 16 сентября того же года не менее спорного Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – отметила депутат.
Она перечислила факторы, которые, обусловили события под Иловайском:
- невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями;
- ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства;
- непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.
Члены ВСК в заключениях также подчеркнули, что руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.
Безуглая заверила, что ВСК продолжит работу, после чего будут обнародованы все заключения и предложения по разработке нормативных актов.
Ранее Власти сообщали, что по мнению Арсена Авакова, в трагедии под Иловайском виновата Российская федерация, но украинский Генштаб заключил идиотские договоренности с Генштабом РФ.