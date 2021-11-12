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08:45 16 Ноября 2021 Просмотров 802   КомментариевКомментарии

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, применив ее против одного из своих спутников, что привело к образованию космического мусора.

В понедельник 15 ноября МКС попала в пояс орбитального космического мусора.

Об этом сообщает Голос Америки.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс назвал действия России «опасными и безответственными», ставящими под угрозу долгосрочную стабильность космического пространства.

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Отмечается, что результате испытания образовалось более 1500 единиц орбитального мусора.

«Я возмущен этими безответственными действиями. Немыслимо, чтобы Россия с ее долгой и легендарной историей пилотируемых космических полетов  подвергала опасности не только американских астронавтов на МКС, но и ее собственных космонавтов. Ее действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту», – заявил администратор NASA Билл Нельсон. Об этом сообщается на сайте NASA.

Ранее Власти писали, что рано утром в понедельник 15 ноября МКС попала в пояс орбитального космического мусора.

Ранее в понедельник Вооруженные силы США заявили, что им стало известно о причине образования космического мусора, а один из официальных источников заявил, что Россия, по-видимому, провела испытание противоспутникового оружия.

Источник:
Тэги: Россия, США, МКС, противоспутниковая ракета
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