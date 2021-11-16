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02:12 17 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Испании женщина спаслась от абьюзера с помощью жеста из TikTok

Испанка показала одной из работниц частной клиники жест, символизирующий домашнее насилие.

Чтобы незаметно сообщить о домашнем насилии нужно выставить ладонь вперед, согнуть большой палец, а потом — сжать остальные в кулак

Как пишет газета El Pais, инцидент произошел 11 ноября в частной клинике Барселоны. Пара находилась в зале ожидания медцентра, когда женщина показала одной из работниц центра жест, символизирующий в соцсетях домашнее насилие.

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Так, сотрудница клиника распознала жест о насилии, вызвала полицейских, которые допросили подозреваемого, а затем задержали его. «Мы арестовали спутника женщины за предполагаемое жестокое обращение», — заявили в каталонской полиции.

Чтобы показать жест, символизирующий домашнее насилие, который придумали в Канадском женском фонде, необходимо выставить вперед ладонь, затем согнуть большой палец, после чего сжать остальные пальцы в кулак.

Ранее Власти писали, как простой жест из TikTok спас девушке жизнь, которую выкрали в американском штате  Кентукки.

Источник:
Тэги: TikTok, жест насилия
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