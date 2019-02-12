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15:48 16 Ноября 2021 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

Россия сбила в космосе советский спутник, обломки которого едва не повредили МКС

Российские военные подтвердили проведение испытаний противоспутникового оружия и поражение на орбите советского спутника «Целина-Д».

Спутник "Целина-Д" находился на орбите с 1982 года

Об этом сообщило Интерфакс. Однако по их информации обломки искусственного небесного тела не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности.

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«15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что фрагменты старого спутника внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до того момента, пока не разрушатся.

«Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – заявили российские военные.

Ранее власти писали, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, применив ее против одного из своих спутников, что привело к образованию космического мусора.

Кроме того сообщалось, что  рано утром в понедельник 15 ноября МКС попала в пояс орбитального космического мусора.

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Тэги: Россия, оружие, космос, спутник
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