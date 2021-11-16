Байден трижды отклонял санкции против России: что происходит

Президент США три раза за истекший год отклонял предложения о введении новых санкций против России.

Президент Швейцарии Ги Пармелен приветствует Джо Байдена и Владимира Путина. 16 июня 2021 года, Женева, Швейцария.



Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников.

Якобы Джо Байден считал, что новые санкции, предложенные Советом национальной безопасности, не будут достаточно жесткими.

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По словам другого источника, Байден хотел убедиться, что санкции будут достаточно продуманными, чтобы изменить политику Москвы.

Издание отмечает, что в администрации США есть разные подходы в отношении России. Жесткую позицию занимают заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и госсекретарь США Энтони Блинкен. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри – сторонники более умеренного подхода.

Ранее Власти писали, что Байден отказался вводить санкции против «Северного потока 2».

Тэги: США, Джо Байден, санкции против России