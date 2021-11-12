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19:21 16 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине впервые дали реальный срок за преступление на почве гомофобии

В Украине суд приговорил к реальному тюремному сроку мужчину за нападение на почве ненависти из-за гомофобии.

Савин и Верба после избиения

Об этом сообщила общественная организация «Инсайт». Речь идет о нападении и избиении во Львове в июле 2021 года поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу.

Они показались нападавшим похожими на геев, за что мужчин избили, забрали у них кошелек и телефон.

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Позже правоохранители задержали четырех причастных к преступлению. Одного из них уже приговорили к 4 года тюрьмы условно. Второму нападающему суд на заседании 15 ноября огласил решение о реальном сроке в 4 года и 1 месяц. Такое наказание учитывает предварительную судимость с неотбытым сроком.

Обвинения выдвинули по статье 296 статьи Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Однако в обвинительном акте указали гомофобный мотив преступления.

ОО «Инсайт», защищающая потерпевших, пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности еще двух нападающих.

Как сообщали Власти, Высший антикоррупционный суд Украины впервые вынес приговор с реальным тюремным сроком – приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК).

Источник:
Тэги: суд, гомофобия
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