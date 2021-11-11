В Мюнхене из-за коронавируса отменили рождественскую ярмарку

Мэр города Дитер Райтер назвал это «горькими новостями», однако, по его словам, проводить рождественские мероприятия в условиях пандемии было бы безответственно.

Площадь Мариенплац в Мюнхене на юге Германии, в декабре прошлого года была почти безлюдной из-за пандемии.



Об этом сообщает The Guardian.

«Драматическая ситуация в наших больницах и экспоненциально растущее число случаев инфицирования не оставляют мне другого выбора: к сожалению, в этом году рождественская ярмарка в Мюнхене не состоится», – говорится в заявлении мэра.

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Рождественская ярмарка проводится на Мариенплац, где сложно контролировать количество посетителей и проверять, есть ли у них сертификаты о вакцинации. По словам мэра, частные рождественские ярмарки можно проводить, если количество посетителей будет ограничено.

Рождественская ярмарка в Мюнхене должна была открыться 22 ноября. Она обычно привлекает до трех миллионов посетителей.

Ярмарка в Мюнхене – первое из популярных праздничных мероприятий в Германии, отмененных в этом году.

По данным Института Роберта Коха, во вторник в Баварии еженедельный уровень заболеваемости составил 554,2 случая инфицирования на 100 тысяч человек, что значительно выше общенационального – 312,4 на 100 тысяч человек, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что в Германии был зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших COVID-19.

Тэги: Германия, Рождество, ярмарка, коронавирус