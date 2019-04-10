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08:54 17 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В Уганде возле парламента прогремел взрыв: несколько погибших и десятки раненых

Во вторник в столице Уганды Кампале в результате атаки террористов-смертников погибли три человека и несколько десятков получили ранения.

В центре Кампалы теракты были совершены с интервалом в три минуты.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Два террориста-смертника на мотоциклах взорвались возле входа в парламент, убив прохожего. Третий террорист совершил нападение на КПП возле полицейского участка, убив двух человек.

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Полиция предотвратила третье нападение, обнаружив самодельное взрывное устройство у дома предполагаемого террориста-смертника.

По словам представителя полиции Фреда Энанги, в больнице сейчас находятся 33 человека, в том числе пятеро – в критическом состоянии. Большинство раненых – сотрудники полиции.

Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство». Имена трех террористов указывают, что все они были угандийцами, передает Reuters.

Мощные взрывы с интервалом в три минуты напугали депутатов парламента и заставили их искать спасение в укрытии, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в Афганистане в шиитской мечети прогремел взрыв, погибло по меньшей мере 16 человек. «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт.

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Тэги: теракт, Уганда, Исламское государство
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