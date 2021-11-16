В ночных клубах неизвестные колют девушек шприцами: они потом ничего не помнят

За последние два месяца в Великобритании было зарегистрировано около 300 сообщений о нападении на посетительниц баров с применением шприцов.

В Манчестере люди собрались, чтобы выразить протест.



Об этом сообщает Daily Mail.

По данным NationalWorld, с сентября по ноябрь в общей сложности было зарегистрировано 274 случая.

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Пострадавшими были девушки. Так, одна из них рассказала, что в ночном клубе потеряла сознание, а когда пришла в себя, у нее на ноге был след от укола и она с какого-то момента не помнила события предыдущего вечера.

Сейчас в Великобритании набирает силу движение Girls Night In. Молодые люди объявили бойкот ночным клубам по всей стране. Акции протеста прошли в Манчестере, Ноттингеме, Бристоле, Брайтоне, Белфасте, Ноттингеме и других городах. Протестующие призывают руководство клубов усилить меры безопасности.

Ранее Власти писали, что в Индии мужчина выдавал себя за доктора и, используя грязные шприцы, заразил ВИЧ десятки людей.

Тэги: Великобритания, девушки, шприцы