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09:56 17 Ноября 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В ночных клубах неизвестные колют девушек шприцами: они потом ничего не помнят

За последние два месяца в Великобритании было зарегистрировано около 300 сообщений о нападении на посетительниц баров с применением шприцов.

В Манчестере люди собрались, чтобы выразить протест.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным NationalWorld, с сентября по ноябрь в общей сложности было зарегистрировано 274 случая.

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Пострадавшими были девушки. Так, одна из них рассказала, что в ночном клубе потеряла сознание, а когда пришла в себя, у нее на ноге был след от укола и она с какого-то момента не помнила события предыдущего вечера.

Сейчас в Великобритании набирает силу движение Girls Night In. Молодые люди объявили бойкот ночным клубам по всей стране. Акции протеста прошли в Манчестере, Ноттингеме, Бристоле, Брайтоне, Белфасте, Ноттингеме и других городах. Протестующие призывают руководство клубов усилить меры безопасности.

Джульет МакГео показала, что с ней случилось после посещения клуба.

Ранее Власти писали, что в Индии мужчина выдавал себя за доктора и, используя грязные шприцы, заразил ВИЧ десятки людей.

Источник:
Тэги: Великобритания, девушки, шприцы
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