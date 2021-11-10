Самое долгое за 580 лет лунное затмение произойдет 19 ноября: кто его увидит
Фаза частичного затмения продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды, а полного – 6 часов и 1 минуту, что сделает его самым длинным затмением за 580 лет.
Об этом сообщает Space.com.
Затмение будут наблюдать жители Аляски и Гавайских островов в четверг, 18 ноября, а также в Азии, Австралии и Америке в пятницу, 19 ноября 2021 года. Частично затемнение увидят на северо-востоке европейской части России.
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По данным обсерватории Холкомба в Индиане, при максимальном затмении Луна будет на 97% закрыта тенью Земли. Астрономы предсказывают, что Луна окрасится в темно-красный цвет.
Полнолуние в ноябре известно как «бобровая луна», так как бобры в это время года готовятся к зиме. Поэтому предстоящее затмение также назвали «бобровое лунное затмение».
Ранее Власти писали, что во время затмения к Луне приблизились инопланетяне.