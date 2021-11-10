Самое долгое за 580 лет лунное затмение произойдет 19 ноября: кто его увидит

Фаза частичного затмения продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды, а полного – 6 часов и 1 минуту, что сделает его самым длинным затмением за 580 лет.

Луна будет на 97% закрыта тенью Земли.



Об этом сообщает Space.com.

Затмение будут наблюдать жители Аляски и Гавайских островов в четверг, 18 ноября, а также в Азии, Австралии и Америке в пятницу, 19 ноября 2021 года. Частично затемнение увидят на северо-востоке европейской части России.

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По данным обсерватории Холкомба в Индиане, при максимальном затмении Луна будет на 97% закрыта тенью Земли. Астрономы предсказывают, что Луна окрасится в темно-красный цвет.

Полнолуние в ноябре известно как «бобровая луна», так как бобры в это время года готовятся к зиме. Поэтому предстоящее затмение также назвали «бобровое лунное затмение».

Ранее Власти писали, что во время затмения к Луне приблизились инопланетяне.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.

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