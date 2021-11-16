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Главная » Мир » Происшествия
11:49 17 Ноября 2021 Просмотров 219   КомментариевКомментарии

Ослепляли лазерами и оглушали петардами: белорусские силовики вместе с мигрантам штурмовали польскую границу

На белорусско-польской границе беженцы совместно с белорусскими силовиками предприняли попытку нового штурма, используя лазерs и петарды.

Беженцы снова попытались прорваться через границу

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

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«Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил”, – написал Жарын.

Он уточнил, что белорусы ослепляли польских солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов.

Также в сторону польских силовиков массово летели камни.

Жарын отметил, что попвтка прорыва была пресечена.

Как сообщали Власти, 16 ноября скопившиеся у границы Беларуси и Польши беженцы предприняли попытку прорваться через ограждения, польские силовики применили против них водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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