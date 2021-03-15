Главная » Украина » Происшествия
14:12 17 Ноября 2021 0 Комментарии
Отец избил 4-летнюю дочь: через неделю она умерла
В Днепровской области четырехлетняя девочка скончалась после избиения отцом.
Телесные повреждения нанес девочке ее отец
Об этом сообщает полиция Днепровской области.
В одном из поселков Синельниковского района Днепровской области медицинские работники обнаружили тело четырехлетней девочки со следами насильственной смерти. Согласно выводу врачей ребенок умер в результате избиения.
По предварительным данным, телесные повреждения нанес девочке ее отец, а спустя неделю она погибла от полученных травм.
Мужчина задержан, по факту убийства ребенка продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали Власти, пьяный житель Закарпатья убил двух детей.
Источник:
Тэги: убийство, ребенок, днепровская область
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРУбийство девочки на Херсонщине: появилось фото подозреваемого
15.03.2021 15:51
ТОРВ Евпатории женщина задушила девятилетнего сына
15.01.2021 16:00
ТОРМужчина забил до смерти двухлетнего ребенка
01.03.2020 17:39