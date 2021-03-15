Отец избил 4-летнюю дочь: через неделю она умерла

В Днепровской области четырехлетняя девочка скончалась после избиения отцом.

Телесные повреждения нанес девочке ее отец



Об этом сообщает полиция Днепровской области.

В одном из поселков Синельниковского района Днепровской области медицинские работники обнаружили тело четырехлетней девочки со следами насильственной смерти. Согласно выводу врачей ребенок умер в результате избиения.

По предварительным данным, телесные повреждения нанес девочке ее отец, а спустя неделю она погибла от полученных травм.

Мужчина задержан, по факту убийства ребенка продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, пьяный житель Закарпатья убил двух детей.

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