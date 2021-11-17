Суд в Коростене вызвал на заседание Марка Цукерберга по иску мэра города

Мэр города Овруч хочет привлечь Марка Цукерберга к судебному делу об оскорбительном комментарии в Facebook.

Суд принял решение привлечь к рассмотрению дела владельца Facebook Марка Цукерберга



Об этом сообщает «Житомир.info» со ссылкой на судебные материалы.

Мэр Овруча (Житомирская область) Иван Коруд уже более двух лет судится с местным политиком Алексеем Кравчуком.

Коруд обвиняет Кравчука в очернении его чести, достоинства и деловой репутации. Причина разбирательства – негативные комментарии Алексея Кравчука на странице мэра в Facebook.

На одном из последних заседаний суд принял решение привлечь к рассмотрению дела владельца Facebook Марка Цукерберга.

«Истцом заявлены ходатайства об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечения к участию в деле как соответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025, US», – говорится в определении.

Мэр Овруча просит суд признать распространенную Кравчуком информацию недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию. А также обязать ответчика удалить и опровергнуть указанную информацию путем размещения в Facebook текста, принятого по данному судебному делу.

Как ранее сообщали Власти, Цукерберг потерял 7 млрд долларов из-за сбоя в работе Facebook.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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