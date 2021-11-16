Bellingcat опубликовал первую часть расследования по «вагнеровцам»

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть расследования о срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Материал выложен на сайте The Insider. Расследователи отметили, что украинские разведчики, работавшие под видом охранной компании при «Роснефти», смогли вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине.

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Главное из расследования Bellingcat:

это была именно спецоперация, а не мероприятия или что-то другое;

она была украинской, огранизованной и проводившейся Главным управлением разведки Министерства обороны при поддержки Управления контрразведки СБУ;

президент Зеленский был сразу в курсе операции, ему делели периодические доклады о ходе реализации;

операцию сорвали после встречи разведчиков с политическим руководством страны.

«Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена», – написали авторы расследования.

Они подчеркнули, что это произошло после встречи украинских разведчиков с политическим руководством.

В первой части материала рассказывается о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Начало операции

По сути операция началась еще в 2018 году, когда украинские разведчики начали собирать данные о вагнеровцах, которые возвращались в Россию.

А в 2019 году Главное управление разведки Минобороны имело доступ к персональным данным более тысячи боевиков. Подавляющее большинство из них воевало на Донбассе на стороне оккупантов.

Украину наиболее интересовали те, кто засветился в каких-либо военных преступлениях на территории страны, — это несколько десятков конкретных лиц.

Отмечается, что идея спецоперации родилась еще в 2018 году, когда разведчики узнали, что боевики возвращаются в родные села России, сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию – это стало окном возможностей для украинских спецслужб.

Первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере, которые действительно есть в этой стране. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

Поддельные декорации

Для вербовки этих наемников была создана ненастоящая ЧВК из сотрудников спецслужб и проект с кодовым названием «Авеню».

Разведчики придумали правдоподобную небоевую задачу в виде охраны нефтяных объектов «Роснефти» на Ближнем Востоке, которые находились возле реальных точек боевых конфликтов.

Важным участником проекта был бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой в «ДНР» несколькими годами ранее. Он вернулся в Россию и вышел на пенсию, но через некоторое время по просьбе украинских разведчиков снова стал искать работу в Минобороны и успешно нашел.

Он стал важным членом команды, который мог предоставлять информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникнет необходимость.

Роль «главного рекрутера» и «куратора проекта от спецслужб» сыграл спецназовец с реальным боевым опытом, хорошо разбирающийся в деталях войны на Донбассе и в жаргоне, используемом российскими наемниками.

Кастинг и вербовка

Чтобы раскрутить сайт по набору в ЧВК, на российских сайтах, где уже ранее вербовали боевиков, был размещен ряд расплывчато сформулированных объявлений о вакансиях.

Разведчики, участвовавшие в операции, просеяли много потенциальных кандидатов — большинство из них не воевали на Донбассе и не представляли интереса для военной разведки Украины.

В апреле 2020 года ответственным за проект «Авеню» был назначен украинский спецназовец, ранее входивший в состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по аресту Цемаха.

Тогда разведчики использовали для поиска кандидатов технику “снежного кома”. Сначала был завербован один “перспективный” кандидат, и он начал искать других.

Многие из новобранцев предоставили инсайдерские данные как о вторжении России в Украину в 2014–2015 годах, так и о том, как российское государство оказывало поддержку формально «частной» военной компании Вагнера. Так, во время собеседования подполковник Александр Кривенко, возможно, самый высокопоставленный офицер из тех, которого рекрутировала команда ГУР, рассказал, как в 2014 году военкомат в Астрахани попросил его сформировать батальон для боевых действий на востоке Украины.

План операции

Из 180 набранных человек разведчики планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать для них перелет, а затем принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией.

Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, а наиболее удобным и правдоподобным рейсом через территорию Украины был рейс в Стамбул (который действительно использовался как хаб и для полетов на Ближний Восток, и в Латинскую Америку).

Сценарии посадки самолета

Самой важной частью операции должна была стать принудительная посадка самолета. Во-первых, надо было обеспечить безопасность всех пассажиров, во-вторых, для посадки самолета нужен был благовидный легальный предлог, а главное — план должен был сработать.

Изучив Чикагскую конвенцию, регулирующую коммерческие воздушные перевозки, команда пришла к выводу, что существует только два сценария, которые позволят Украине законно посадить самолет на своей территории. Первый — неотложная медицинская помощь. Но в этом случае был риск, что пилот примет самостоятельное решение лететь в Минск, а не приземляться в Киеве – расстояния до аэропортов не сильно отличалось.

Второй сценарий — угроза взрыва на борту. В этом случае, как только наземный диспетчерский пункт будет проинформирован об угрозе, он по своему усмотрению дает указание самолету приземлиться в аэропорту по своему выбору, поскольку гипотетический риск от взрыва распространялся не только на пассажиров, но и на людей на земле.

Более того, согласно международному праву, украинские авиадиспетчеры могут дать указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной ситуации или даже об изменении траектории полета. Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный.

Зеленский все знал

Группе ГУР потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины, и, чтобы эту помощь запросить, требовалось одобрение офиса президента.

Впрочем, одобрение президента в любом случае было необходимо, так как операция явно вызвала бы большой политический резонанс.

По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, президент Украины Зеленский впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного понедельничного брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб.

Он в целом одобрил операцию, намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Этот концептуальный план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года.

С этого момента два старших офицера, отвечающих за проект: директор ГУР Василий Бурба, и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта «Авеню».

Путешествие начинается

Для осуществления операции необходимо было найти сразу 47 билетов на рейс Минск — Стамбул. В июле это оказалось непросто. С помощью нанятого разведчиками украинского турагента удалось достать 34 билета на рейс, вылетавший в Турцию 25 июля, еще 13 билетов на рейс двумя днями позже.

Таким образом, основные, интересующие ГУР лица, были включены в список 34-х, остальным сказали, что они полетят более поздним рейсом.

Таким образом, 15 июля было куплено 34 билета из Минска в Стамбул на рейс, вылетавший через 10 дней. Декларируемая дата возвращения — 19 октября, прямым рейсом из Стамбула прямо в Москву, то есть по легенде первоначальное развертывание планировалось на период в три месяца. Для правдоподобности были забронированы обратные билеты и для первой, и для второй группы.

Все участники первой группы прибыли в Москву вовремя, при этом один из них в последний момент понял, что заболел, и так и не выехал.

Каждый получил суточные, фальшивый трудовой договор с белорусской компанией, распечатки их электронных билетов и копию коллективного трудового договора.

Вечером автобус с «вагнеровцами» успешно преодолел границу Беларуси и направился в сторону аэропорта. В этот момент еще никто не предполагал, что доехать до аэропорта им не суждено.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: чвк вагнера, Вагнергейт, Bellingcat