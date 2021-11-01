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Главная » Мир » Общество
23:51 17 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кембриджский словарь назвал слово года

И это слово – perseverance («настойчивость»). Количество запросов возросло после того, как марсоход Perseverance совершил посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Марсоход NASA совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля.

Об этом сообщает Sky News.

Только с 19 по 25 февраля этого года было сделано 30487 запросов на слово perseverance. А в течение всего года его искали на веб-сайте Кембриджского словаря более 243000 раз во всем мире.

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Кембриджский словарь определяет perseverance как «постоянные усилия, чтобы что-то сделать или чего-нибудь достичь, даже когда это сложно или занимает много времени».

Напомним, марсоход Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные.

Ранее Власти писали, что Оксфордский словарь выбрал словом 2021 года vax.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: слово года, марсоход Perseverance, Кембриджский словарь
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