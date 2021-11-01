Кембриджский словарь назвал слово года
И это слово – perseverance («настойчивость»). Количество запросов возросло после того, как марсоход Perseverance совершил посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.
Об этом сообщает Sky News.
Только с 19 по 25 февраля этого года было сделано 30487 запросов на слово perseverance. А в течение всего года его искали на веб-сайте Кембриджского словаря более 243000 раз во всем мире.
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Кембриджский словарь определяет perseverance как «постоянные усилия, чтобы что-то сделать или чего-нибудь достичь, даже когда это сложно или занимает много времени».
Напомним, марсоход Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные.
Ранее Власти писали, что Оксфордский словарь выбрал словом 2021 года vax.