В США застрелили известного рэпера Янга Дольфа
36-летний Янг Дольф был убит средь бела дня возле магазина Makeda’s Butter Cookies в своем родном Мемфисе, штат Теннесси.
Об этом сообщает Fox News.
Янг Дольф был застрелен в популярной пекарне, которую он часто посещал и продвигал в социальных сетях.
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По информации полиции, в музыканта выстрелили из подъехавшего автомобиля. Янг Дольф был убит на месте. Полицейские обнаружили тело, прибыв по вызову. Личность убийцы на данный момент еще не установила.
В полиции заявили, что убийство Янга Дольфа является «еще одним примером бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым мы сталкиваемся на местном и национальном уровнях».
Это было не первое покушение на Янга Дольфа. В феврале 2017 года его автомобиль обстреляли в Шарлотте, в Северной Каролине. В сентябре того же года в него стреляли возле отеля Loews Hollywood в Лос-Анджелесе.
Янг Дольф выпустил семь студийных альбомов. На YouTube на его канал подписаны 1,5 миллиона человек.
Ранее Власти писали, что американского рэпера Ривьеру расстреляли во время прямой трансляции в Instagram.