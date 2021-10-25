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08:47 18 Ноября 2021 Просмотров 266   КомментариевКомментарии

В США застрелили известного рэпера Янга Дольфа

36-летний Янг Дольф был убит средь бела дня возле магазина Makeda’s Butter Cookies в своем родном Мемфисе, штат Теннесси.

Адольф Роберт Торнтон-младший известный как Янг Дольф.

Об этом сообщает Fox News.

Янг Дольф был застрелен в популярной пекарне, которую он часто посещал и продвигал в социальных сетях.

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По информации полиции, в музыканта выстрелили из подъехавшего автомобиля. Янг Дольф был убит на месте. Полицейские обнаружили тело, прибыв по вызову. Личность убийцы на данный момент еще не установила.

В полиции заявили, что убийство Янга Дольфа является «еще одним примером бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым мы сталкиваемся на местном и национальном уровнях».

Это было не первое покушение на Янга Дольфа. В феврале 2017 года его автомобиль обстреляли в Шарлотте, в Северной Каролине. В сентябре того же года в него стреляли возле отеля Loews Hollywood в Лос-Анджелесе.

Янг Дольф выпустил семь студийных альбомов. На YouTube на его канал подписаны 1,5 миллиона человек.

Ранее Власти писали, что американского рэпера Ривьеру расстреляли во время прямой трансляции в Instagram.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: США, убийство, рэпер
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